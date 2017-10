Geilenkirchen.

Der Termin ist ein wiederkehrender: Jedes Jahr im Oktober treffen sich die Herren im Geilenkirchener Rathaus, um sich auszutauschen, sich gegenseitig auf den neuesten Stand zu bringen und sich darauf vorzubereiten, vom 1. bis zum 20. November von Haus zu Haus zu ziehen und zu sammeln – übrigens nicht nur in Geilenkirchen, sondern überall im Kreis Heinsberg und in ganz Deutschland, da natürlich in anderer personeller Zusammensetzung. Ziel der Aktion ist es, Geld zu sammeln für den Erhalt und die Pflege von Kriegsgräbern im In- und Ausland.