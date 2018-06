Kreissparkasse soll für Tierheim spenden Letzte Aktualisierung: 12. Juni 2018, 19:54 Uhr

Kreis Heinsberg. Der Tierschutzverein für den Kreis Heinsberg ist Betreiber des Tierheims in Heinsberg-Kirchhoven, in dem auch sämtliche in behördliches Gewahrsam genommenen Tiere untergebracht und versorgt werden. Am Dienstagabend entschied der Rat darüber, weiterhin Spenden zur Verfügung zu stellen.