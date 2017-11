Geilenkirchen.

Wer sich am Sonntagnachmittag in die Räumlichkeiten der ehemaligen Kapelle des Loherhofes begeben hat, musste zunächst einmal bangen, überhaupt noch einen Sitzplatz zu bekommen. Es hat sich wohl unter den Musikfreunden rumgesprochen, dass O-Ton-Lifeklänge eine Bereicherung des musikalischen Angebotes in der Region sind.