Übach-Palenberg - Konzert „Mittendrin & Draußen“ mit vier Bands

Übach-Palenberg. Am kommenden Wochenende, 3. und 4. August, startet in Übach-Palenberg das erste Festival „Mittendrin & Draußen“ auf dem Übacher Rathausplatz. Am Freitagabend spielen die Bands „Fahrerflucht“ (19 Uhr) und „Dire Strats“ (21 Uhr). Am Samstag starten „The Pearls“ um 19 Uhr und „Supernatural play Santana“ um 21 Uhr.

Zu den Bands: Fahrerflucht ist eine der beliebtesten Cover Bands im Aachener Raum und begeistert mit ihrem vielfältigen Programm immer wieder ihr Publikum. Party Stimmung ist bei diesem Auftritt garantiert.

Bei „Dire Strats“ handelt es sich um eine der meistgebuchten Tribute Bands Deutschlands. Die Musiker sind nicht eher zufrieden, bis jedes kleine Solo sich genau so anhört, wie Mark Knopfler von den großen Vorbildern, den „Dire Straits“, es gespielt hat.

Shanghai und Übach-Palenberg

„The Pearls“, die am Samstag ab 19 Uhr auf dem Rathausplatz in das „Mittendrin & Draußen“-Festival starten, ist eine Band, die im 21. Jahr ihres Bestehens aus der nationalen und internationalen Partyszene nicht mehr wegzudenken ist. Von der „Fly in-Party“ auf der Nato-Airbase in Geilenkirchen bis zum Wirtschaftsball in Shanghai sorgen die Musiker für ausgelassene Stimmung.

Last but not least folgt am Samstag um 21 Uhr die Band „Supernatural play Santana“. Die acht erfahrenen Musiker aus dem Aachener und Kölner Raum stehen seit 2004 gemeinsam auf der Bühne, um die musikalische Botschaft von Carlos Santana zu verbreiten. Die Musiker versprechen „Latin Rock vom Feinsten“, der die Gäste auf dem Rathausplatz begeistern wird.