Geilenkirchen - Konzert im altehrwürdigen Gemäuer

Geilenkirchen.

Im Rahmen des Kulturprogramms der Stadt Geilenkirchen lud die Musikschule am Sonntagnachmittag zu einem „Konzert an besonderem Ort“ ein. In der katholischen Kirche St. Peter in Immendorf stand der Nachwuchs aus den Klassen von Aurélie Corbet, Will Cremers, Anne Heesen, Alexandra Javdoschin, Kateryna Kanke, Lilia Karpow, Olja Kataran, Larissa Obst, Gaby Sous und Eduardo Tow in den Startlöchern und wurde von diesen bei ihren Vorträgen teils mittels Klavier, Harfe, Gitarre oder Geige unterstützt.