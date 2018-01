Geilenkirchen - Konzert des Heeresmusikkorps spielt 3813 Euro für Aktion „Unsere Kinder“ ein

Geilenkirchen. Als Wolfgang Jungnitsch im Jahre 2010 die Aktion „Unsere Kinder“ ins Leben rief, konnte er noch nicht ahnen, welche Erfolgsgeschichte er da startete. Seitdem freut sich der Bürgermeister, dass der Topf für notleidende Kinder stetig neu gefüllt wird. 3813 Euro, die beim Benefizkonzert des Heeresmusikkorps Koblenz zusammengekommen waren, wurden jetzt an Jungnitsch übergeben.

Für die stetige Befüllung des Topfes sorgen neben dem Hauptsponsor, der Heinsberger Kreissparkasse, und vielen weiteren auch die Bundeswehr und die Nato. Karsten Stoye, Brigadegeneral im Nato-Verband, und Peter Braunstein, Brigadegeneral im Verifikationszentrum Geilenkirchen-Niederheid, konnten nun die Einnahmen des Benefizkonzerts des Heeresmusikkorps übergeben.

„Diese Konzertreihe mit dem Heeresmusikkorps ist schon eine feste Hausnummer hier in Übach-Palenberg“, so Martina Waliczek als Kulturbeauftrage der Stadtverwaltung. Die Erfolgsgeschichte mit dem Heeresmusikkorps wird in Übach-Palenberg weitergeschrieben, 2019 steht das nächste Benefizkonzert an. Das Heeresmusikkorps spielt nur noch alle zwei Jahre in Übach-Palenberg auf, nicht mehr jährlich wie früher.