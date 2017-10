Wenn im Heinsberger Südkreis moniert wird, dass man in Sachen Sicherheit schon einmal besser aufgestellt war, sieht die Reaktion der Behörden so aus: Eilig werden Zahlen zusammengestellt, die zeigen, dass ja eigentlich alles nicht so schlimm ist. Und es stimmt ja: Aachen ist gefährlicher, Berlin auch, und man denke nur an die Johannesburger Townships! Schade, dass das hier keinem hilft.