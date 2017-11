Kommentiert: Brav und vernünftig

Es muss einem nicht leid tun, wenn Glücksspielgesetze erlassen werden, die so rücksichtslos sind, dass sie in jeder anderen Branche einen Aufschrei nach sich ziehen würden. Wer sein Geld damit verdient, Spielsüchtige auszusaugen, sollte es sich verkneifen, wegen ein paar Gemeinheiten in der Gesetzgebung zu heulen.