Geilenkirchen - Kommentiert: Ausnahmsweise unangebracht

Geilenkirchen.

Oft hat Wolfgang Jungnitsch die Arbeit seiner Verwaltung als transparent bezeichnet. Man schmunzelte, dachte sich seinen Teil und fragte sich, wann er das Gleiche wohl von einer Ziegelsteinmauer behaupten würde. In diesem Jahr nun ist der Rathausplatz das große Thema in Übach-Palenberg. Und man darf feststellen, dass die Verwaltung in Sachen Kommunikation dieses Mal bislang viel richtig macht.