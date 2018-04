Geilenkirchen - „Komm zum Pferd“:Tag der offenen Stalltür

„Komm zum Pferd“:Tag der offenen Stalltür Letzte Aktualisierung: 19. April 2018, 15:13 Uhr

Geilenkirchen. In die Erlebniswelt Pferd eintauchen und sich diesem faszinierenden Lebewesen nähern, das können pferdebegeisterte und -interessierte Menschen am Sonntag, 6. Mai, beim Reitstall Bürsgens in Müllendorf. Unter dem Motto „Komm zum Pferd“ öffnet der Betrieb an diesem Tag seine Stalltüren.