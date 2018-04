Geilenkirchen - Königsball ist Höhepunkt im Schützenjahr

Königsball ist Höhepunkt im Schützenjahr Letzte Aktualisierung: 25. April 2018, 11:54 Uhr

Geilenkirchen. In diesem Jahr feiern die Vereinigten St.-Sebastianus-Schützen Geilenkirchen ihren Königsball am Samstag, 5. Mai, in der Tanzschule und Eventlocation Theißen, An Fürthenrode 46 in Geilenkirchen-Niederheid.