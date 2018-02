Geilenkirchen - „Kölsche Nacht“: Eine junge Tradition geht in die nächste Runde

Geilenkirchen. Findet im Rheinland etwas zum dritten Mal statt, dann wird schon von Tradition gesprochen. So gesehen ist die kommende „Kölsche Nacht“ des Festausschusses Übach-Palenberger Karnevalsvereine schon eine traditionelle Veranstaltung.

Zwar findet die Nacht, zu der in diesem Jahr erstmals sechs statt der bisher vier Bands erwartet werden, erst am Samstag, 3. November, im Festzelt an der Borsigstraße in Übach-Palenberg statt. Doch der Vorverkauf der mit den Bands „Colör“, „Kolibris“, „Kölschraum“, „Palaver“, „Klüngelköpp“ und der „Micky Brühl Band“ besetzten Party startet ab sofort.

Wer „Millione vun Stääne“ oder „Zo Foss noh Kölle jonn“ mitsingen will, kann sich mit Karten bei allen Mitgliedern des Festausschusses sowie im Biergarten Übach zum Preis von 18 Euro im Vorverkauf eindecken. Sollten Karten für die Abendkasse übrigbleiben, kosten sie 24 Euro. Einlass ist ab 17 Uhr, Beginn gegen 19 Uhr.