Geilenkirchen.

Glücklicherweise litt der 35-jährige Koch, der wegen eines Drogendeliktes am Freitag vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Geilenkirchen erschienen war, nicht an Paraskavedekatriaphobie. Der Mann sollte laut Anklageschrift in Heinsberg gleich kiloweise Amphetamine im Kilobereich unters Volk gebracht haben. Auch ein Kilo Marihuana wurde in der Anklageschrift erwähnt.