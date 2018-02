Geilenkirchen - Klettern mit dem ATV: Leistungsfähigkeit testen, Ängste überwinden

Geilenkirchen. Der ATV Geilenkirchen wird auch in diesem Jahr wieder Kletterkurse anbieten. Darin können die Teilnehmer erste Erfahrungen mit dem Klettersport machen und das Gefühl von Höhe erleben. Dazu können die eigenen Leistungsfähigkeit ausgetestet, das Selbstbewusstsein verbessert und Ängste überwunden werden.

Ein großer Bestandteil des Kurses ist, verantwortungsbewusstes Denken und Handeln mit der Sicherung seines Kletterpartner zu stärken. Weitere Themen sind spezifische Klettertechniken, der Aufbau einer Toprope-Sicherung, Knotenkunde, das Erlernen von Sicherungstechniken und das richtige Abseilen.

Der Kurs umfasst vier Einheiten zu je drei Stunden. Beginn ist am Sonntag, 8. März, um 18 Uhr. Der Kurs findet statt in der Halle II des Berufskollegs Geilenkirchen. Die Kosten zur Teilnahme betragen 50 Euro. Das Mindestalter beträgt zwölf Jahre. Alle erforderlichen Materialien werden vom Verein gestellt. Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich per E-Mail, info@atvgeilenkirchen.de, oder unter Telefon 02451-959697.