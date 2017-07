Geilenkirchen.

Zum krönenden Abschluss verwandelte sich die Schalterhalle der Kreissparkasse Heinsberg am Ufer der Wurm nochmals in einen Musentempel: Mit dem traditionellen Galakonzert und der Preisverleihung an die besten Teilnehmer der Wettbewerbe fand der Klaviersommer 2017 seinen glanzvollen Abschluss.