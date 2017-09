Gangelt-Hastenrath.

Die St.-Josef -Schützenbruderschaft Hastenrath startete recht schwungvoll in die Kirmestage. Der Samstag sah einen stimmungsvollen Auftakt in der Festhalle. Da war zum einen die Band „Stube Buben“. Als die drei Musiker den Hit „Die immer lacht“ anstimmten, traf das auf eine junge Dame besonders zu: Es war Schützenkönigin Rebekka Gerads-Sube, die alle mit ihrem Lächeln in den Bann zog.