Kirmes des Trommler- und Pfeiferkorps Frelenberg

Stimmungsbarometer beim AKV: Vicky schlägt sie alle So laut wie ein Presslufthammer schlägt der Schalldruck ins Messgerät, als Vicky Leandros „Theo, wir fahr‘n nach Lodz“ ins Mikrofon schmettert – 104 Dezibel, 1250 Gäste im Eurogress rasten vor Vergnügen aus. Die Schlagersängerin – die so gar nicht in den traditionellen Karneval passen will – erzielt den Rekordwert der dreidreiviertelstündigen 66. Ordensverleihung Wider den tierischen Ernst an Bayern Finanzminister Markus Söder alias König Ludwig.