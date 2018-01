Geilenkirchen.

Während die „Großen“ beim Internationalen Karnevalsverein (IKV) in Teveren in dieser Session ihr dreimal elftes Jubiläum feiern, war für Kinderprinzessin Anika I. – die mit nur einem „n“, wie Geschäftsführerin Michaela Gerard-Sturm als Moderatorin ein ums andere Mal sagte – am Sonntagmittag ein echter Festtag gekommen.