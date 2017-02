Kindersitzung der ÜPKG mit toller Zauber-Show

Übach-Palenberg.

Viele der jungen, bunt kostümierten Jecken in der voll besetzten Stadthalle freuten sich schon seit Wochen auf die Kindersitzung der Übach-Palenberger Karnevals-Gesellschaft (ÜPKG). Wolfgang Dressel, Sitzungspräsident in Vertretung, verstand es, Stimmung in den Saal zu bringen und rief gleich zu Beginn: „Lasst uns schunkeln!“.