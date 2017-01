Geilenkirchen-Teveren.

Nach der großen Gala-Sitzung am Samstagabend (wir berichteten) übernahm am Sonntagnachmittag der Nachwuchs des Internationalen Karnevalsvereins (IKV) das Kommando über das Narrenvolk in Teveren. In der Festhalle des Royal Canadian Legion Club in der Kirchstraße (früherer Saal Hermanns/Plum) gab es dort den Wilden Westen im Karneval pur.