Kinder basten Osterkörbchen für Senioren

Geilenkirchen.

Die Kinder und Erzieherinnen der städtischen Kindertagesstätte Immendorf hatten schon lange überlegt, die Senioren in der ambulanten häuslichen Krankenpflege in Waurichen einmal zu besuchen. Ein Anruf genügte, um zu erfahren, dass dort momentan zwölf Senioren betreut werden. Also wurde überlegt und geplant. Womit können die Kinder den Bewohnern eine Freude machen?