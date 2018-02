Geilenkirchen - Kind stößt auf Tretroller mit Auto zusammen: Zeugen gesucht

Geilenkirchen. Am Montagnachmittag ist ein Junge mit dem Auto einer Frau aus Geilenkirchen zusammengestoßen. Als der Junge angab, sich nicht verletzt zu haben, fuhr die 32-Jährige weiter. Um den Vorfall zu klären, sucht die Polizei den Jungen und sonstige Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 16.15 Uhr an der Ecke Herzog-Wilhelm-Straße/Am Mausberg. Die Autofahrerin bog mit ihrem blauen VW nach rechts in die Straße Am Mausberg ein, als der Junge mit seinem Tretroller auf dem rechten Bürgersteig unterwegs war. Offenbar konnte er auf der abschüssigen Strecke nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit dem Pkw zusammen.

Die Autofahrerin stieg aus und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Kindes. Der Junge gab an, dass ihm nichts passiert sei und fuhr mit seinem Scooter in Richtung Innenstadt davon. Trotzdem meldete die Frau den Vorfall der Polizei, da nicht auszuschließen ist, dass der Junge sich verletzt hat.

Nach ihren Angaben war das Kind etwa zehn bis zwölf Jahre alt und ungefähr 1,40 Meter groß. Der Junge hatte kurzes, blondes Haar und trug eine schwarze Jacke sowie eine blaue Jeanshose. Der Junge bzw. seine Erziehungsberechtigten sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Heinsberg unter 02452/9200 zu melden.