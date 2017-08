Übach-Palenberg.

Kiki Bragard ist um die ganze Welt gereist, lebte und arbeitete in London, kämpfte in New York, Los Angeles und Las Vegas. Ihre Kunstwerke sind so wie die Künstlerin selbst. Der ehemalige Wrestling-Star hat mit der Kampfkunst längst abgeschlossen. Jetzt malt sie in Palenberg.