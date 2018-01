Übach-Palenberg.

Die Teilnehmer des ersten und sicherlich nicht letzten „K.i.d.S.-Projektes“ in Übach-Palenberg kamen zu einer Abschlussrunde im Rathaus zusammen. K.i.d.S. steht für „Kommunalpolitik in die Schulen“, das Projekt sollte dazu beitragen, Schülern einen Einblick in die Welt der Kommunalpolitik zu geben.