KIM im Kreis Heinsberg: 29 Kirchen stehen auf der „roten Liste“

Da sich die Katholische Kirche in keiner besonders guten Lage befindet – sie rechnet mit immer weniger Gläubigen, weniger Kirchensteuern und auch mit weniger Priestern – hat das Bistum bereits vor sechs Jahren das Projekt „KIM“ mit dem Ziel eingeleitet, im Bereich der kirchlichen Immobilien zu sparen.

Im Rahmen von KIM wurden in den letzten Jahren sämtliche rund 2700 Gebäude, die sich im Besitz der einzelnen Pfarreien des Bistums befinden, erfasst und begutachtet. Vorgabe für die einzelnen Gemeinschaften der Gemeinden (GdG) war es, so viele ihrer Gebäude von der Bezuschussungsliste zu streichen, dass sie auf eine Einsparung von 33 Prozent kommen. Viele GdG haben sich bereits vor Jahren mit dem Thema befasst und festgelegt, welche Gebäude sie auf die sogenannte „Rote Liste“ setzen, einige haben diesen Prozess erst vor kurzem abgeschlossen.

Ende März hat das Bistum das KIM-Projekt offiziell für abgeschlossen erklärt und unserer Zeitung die endgültigen Zahlen zur Verfügung gestellt. Im gesamten Bistum Aachen werden künftig 162 der insgesamt 574 Kirchen im Fall einer Instandsetzung nicht mehr bezuschusst.

In den Pfarreien in Geilenkirchen, Übach-Palenberg und Gangelt werden künftig acht der insgesamt 27 Kirchen nicht mehr bezuschusst. In der gesamten Region Heinsberg sind es 29 von zusammen 104 Kirchen.

Von den 79 Pfarrheimen der Region Heinsberg wurden 51 auf die „rote Liste“ gesetzt, von 92 Pfarrhäusern sind es sogar 78.