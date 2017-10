Geilenkirchen.

Auch in Geilenkirchen gibt es Verbrechen, allerdings auch nicht mehr als in Heinsberg, Hückelhoven, Erkelenz oder anderen Kommunen im Kreis Heinsberg – mal abgesehen von Schwarzfahrern. Also alles gut in Geilenkirchen in Sachen Kriminalität? Ist jede Diskussion der vergangenen Wochen nur subjektiv gefühlte, heiße Luft?