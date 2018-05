Rohrbruch verwandelt die Großbaustelle in eine Seenlandschaft Während Mitarbeiter der Abrissfirma am Donnerstag die Trümmer des einstigen Bauernhofs an der Ecke Indestraße/Peilsgasse mittels Wasserschlauch feucht hielten, um Staubbelästigungen zu vermeiden, hatten ihre Kollegen auf der anderen Seite der Großbaustelle derartige Hilfsmaßnahmen nicht nötig.