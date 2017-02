Übach-Palenberg.

So gar nicht wie Kirchenmusik klang das, was kürzlich aus dem Raum unter der Evangelischen Erlöserkirche in Übach an die Ohren der Vorbeigehenden drang: Fröhliche Karnevalsmusik lockte die Besucher gleich scharenweise in den großen, bunt geschmückten Saal zum traditionellen Karnevals-Kaffee des Seniorenvereins St. Barbara Palenberg.