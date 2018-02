Übach-Palenberg.

Was macht eigentlich ein närrischer Regent, der bis auf die Eroberung des Rathauses schon fast alles wie mit links erledigt hat? Er macht weiter und begeistert die Menschen, so wie Stadtprinz Thomas I. (de Jong), der auch beim karnevalistischen Seniorennachmittag am Sonntag wieder alles auffuhr.