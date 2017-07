Geilenkirchen.

„Pflege der Musik – das ist die Ausbildung der inneren Harmonie!“ Dies wusste schon der chinesische Philosoph Konfuzius. Auch in der Musikschule Geilenkirchen bemüht man sich seit Langem, die Schüler diesbezüglich zu begleiten. Wie harmonisch diese miteinander musizieren, zeigten sie kürzlich eindrucksvoll in einem Kammerkonzert in der evangelischen Kirche zu Hünshoven.