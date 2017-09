Geilenkirchen.

Halb sechs. Sechs Araber Hengste laufen in der Manege und hören auf die Worte von Bernhard Dellwall. Er ist der Zirkusleiter vom Circus Atlas, dessen Zelt derzeit in der Herzog-Wilhelm-Straße in Geilenkirchen steht. Von draußen kommt sein Sohn Kalli-Frank Dellwall ins Zelt.