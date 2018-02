Geilenkirchen.

Der 19-jährige Alhassane Keita hat Ende Februar einen Anhörungstermin beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge in Düsseldorf, kurz BAMF. Alhassane Keita lebt in Deutschland, genauer gesagt in Waldfeucht, geht in Geilenkirchen zur Anita-Lichtenstein-Gesamtschule und dürfte, wenn es den Titel „Bestintegrierter Flüchtling des Jahres“ gäbe, sich durchaus Hoffnungen auf eine Nominierung machen.