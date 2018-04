Gangelt - Jugendliche aus Gangelt pilgern vier Tage lang nach Trier

Gangelt. Ich bin dann mal weg ... mit diesem oder einem ähnlichen Gedanken trafen sich 45 Jugendliche auf dem Gangelter Markt. Ihr Vorhaben: vier Tage Trierwallfahrt. Schon seit über zehn Jahren fährt die Wegegemeinschaft Gangelt mit Jugendlichen auf diese Pilgertour. Der Startpunkt ist der Nürburgring und das Ziel die St. Matthias Kirche in Trier.

Schon bei der ersten Etappe ab Nürburgring zeigten erfahrene Pilger den Erstpilgern den Weg. Und nicht nur der Weg, sondern auch die Traditionen müssen beibehalten werden. Deshalb pflanzten Firmlinge einen Baum im Wald und die Erstpilger warfen einen Stein ins Wasser.

Der erste Tag bietet die beste Gelegenheit die Truppe kennenzulernen. „Das ist das Schöne beim Wandern. Es gibt immer die Möglichkeit, dass man mit bisher noch Unbekannten erzählen kann. Auf dem gesamten Weg lernt man viele verschiedene Persönlichkeiten in nur kurzer Zeit kennen“, so Pastor Daniel Wenzel.

Daniel Wenzel begleitet seit Jahren die Jugendlichen auf der Tour. Tägliche Messen, teilweise mitten im Wald oder in urigen Kapellen, zählen zum festen Ablauf der Pilgertour.

Motto: Ich freue mich!

Michelle Deckers, Teresa Lütgemeier und Monika Jansen sind im Organisationsteam und haben ein Pilgerheft vorbereitet. „In diesem Jahr steht die Wallfahrt unter dem Motto ‚Ich freue mich!‘ Dafür haben wir uns schöne Texte für jeden Tag ausgesucht“, sagte Michelle Deckers.

Das Motto gefiel den Pilgern, und das konnte man in den strahlenden Gesichtern erkennen. „Wir möchten jedoch, dass ihr auch etwas dazu beitragt. Wir sind in den letzten Jahren immer mit dem Lied ‚Großer Gott wir loben dich‘ in St. Matthias eingezogen. Dieses Jahr möchten wir ein eigenes Trier-Lied schreiben“, erklärte Michelle Deckers.

Gesagt getan. Zwei Strophen wurden schon vor der Wallfahrt verfasst, die drei restlichen Strophen sollten während der Tour geschrieben werden. Jeden Tag wurden Pilger ausgewählt, die die Möglichkeit hatten, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Am Ende war ein einzigartiges Lied entstanden, das zum Einzug in St. Matthias von allen mitgesungen wurde.

Täglich wurden über 20 Kilometer zu Fuß zurückgelegt. Berg auf und Berg ab. An den ersten beiden Tagen bekamen die Pilger reichlich „Segen von oben“. Am Freitag schien jedoch umso mehr die Sonne. Die letzten zwei Kilometer an der Mosel entlang wurden Lieder rauf und runter gesungen. Alle Pilger waren voller Vorfreude, das Ziel zu sehen und schließlich dort anzukommen.

Zum Empfang läutete bei St. Matthias das Festgeläut. „Schöner kann es doch nicht sein. Sonne, Festgeläut und gesunde Pilger“, freute sich Daniel Wenzel. Die elfjährige Anna Bens war die jüngste Pilgerin und hatte die Ehre, das Pilgerkreuz in die St. Matthias Kirche zu tragen. Die elf Erstpilger bekamen anschließend ihre Pilgermedaille überreicht.

Auch wenn die drei Wandertage anstrengend waren, gab es noch die Möglichkeit, die Stadt Trier am Samstag zu erkunden. Bei herrlichem Sonnenschein wurden die Sehenswürdigkeiten besucht. Am frühen Abend wurden die Pilger in Gangelt wieder von den Daheimgebliebenen in Empfang genommen. „Im nächsten Jahr gehe ich auf jeden Fall wieder mit! Es war richtig cool“, berichtet Anna Bens.