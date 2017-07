Jugendfreizeit des ATV: Die Resonanz war positiv

Geilenkirchen. Nach den erfolgreichen Vorjahren wurde auch in diesem Jahr mit 55 Kindern und Jugendlichen des ATV Geilenkirchen im Alter zwischen sechs und 16 Jahren wieder eine gemeinsame Jugendfreizeit veranstaltet.

Zusammen mit Betreuern und Erziehungsberechtigten ging es vom 7. bis zum 9. Juli für die Jungen und Mädchen zum Jugendzeltplatz „Ruraue“ in Brachelen.

An den drei folgenden Tagen des Wochenendes wurden viele sportliche und freizeitliche Aktivitäten geplant und veranstaltet. Neben gemeinsamen Frühstücken, Kochstunden und Grillabenden wurde unter anderem eine große Outdoor-Folienwasserrutsche installiert, auf der die begeisterte Jugend den Hang hinab rutschen konnte.

Weitere Aktivitäten waren Wasserschlachten, Slacklining, Baumklettern am Einfachseil bis in die Wipfel und das gemeinsame Grillen von Marshmallows am Lagerfeuer, das durch den Tatendrang der Kinder durchgehend angefeuert werden konnte. Geschlafen wurde in den zwei Nächten sowohl in den Anlagegebäuden als auch in Zelten, die die Kinder und Jugendlichen gemeinsam mit ihren Betreuern errichtet hatten.

Nach der Rückkehr am Sonntag wurde noch eine gemeinsame Stadtrallye veranstaltet, bei der die Kinder und Jugendlichen zunächst einen Apfel gegen immer höherwertige Gegenstände eintauschen mussten. Für die Kinder und Jugendlichen war es also auch in diesem Jahr wieder ein toller Ausgleich zu ihrem gewohnten Alltag.

Der Dank des ATV gilt an dieser Stelle den vielen Helfern. Hier sind besonders die Eltern zu nennen, die großartige Arbeit geleistet haben. Aber auch den Übungsleitern des Vereins gilt Anerkennung, sind die Vorbereitungen und die Durchführung doch mit erheblichem Aufwand verbunden. Auch dankt der Verein der Kreissparkasse, die den Verein mit einer großzügigen Spende unterstützte. Die Anmeldevordrucke für die nächste Jugendfreizeit werden im Frühjahr 2018 herausgegeben.