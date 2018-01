Gangelt - Jugendfeuerwehr sammelt 1500 Weihnachtsbäume

Gangelt. Die Jugendfeuerwehr Gangelt war in allen Ortsteilen der Gemeinde wieder einmal sehr präsent. Als besonderen Service sammelten die jungen Feuerwehrleute die Weihnachtsbäume ein und führten diese der umweltgerechten Verwertung zu.

Bereits zum vierten Mal sammelte die Jugendfeuerwehr Gangelt bei frostigen Temperaturen die Bäume. Unterstützt wurden die Kinder und Jugendlichen hierbei von den Mitgliedern der Einsatzabteilung und der Alters- und Ehrenabteilung der Feuerwehr Gangelt.

Mit privaten Traktoren und Anhängern sammelten sie in allen Ortsteilen rund 1500 Weihnachtsbäume. Mit Teamwork wurde diese Herausforderung spielend gemeistert. Nach rund dreistündiger Arbeit lud der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Gangelt, Barthel Johnen, die Helfer zu einer kleinen Stärkung ins Feuerwehrgerätehaus der Löscheinheit Gangelt ein. In einer kurzen Ansprache dankte er allen Helfern für ihr Engagement.

Die sehr aktive Jugendfeuerwehr bildet den Nachwuchs für die Einsatzabteilung und sorgt so dafür, dass der Brandschutz in der Gemeinde Gangelt auch zukünftig gesichert ist. Die Jugendfeuerwehr erhält für das Baumsammeln eine kleine Entschädigung, mit der die Jugendarbeit in der Feuerwehr finanziert wird.

Die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Gangelt besteht derzeit aus rund 40 Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen zehn und 18 Jahren. Neben dem regelmäßigen, zweiwöchigen Übungsdienst stehen zahlreiche weitere Aktivitäten auf dem Programm.