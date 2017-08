Übach-Palenberg.

„Die klassische Geschichte der Bockreiter ist ein Potpourri aus Grauen, Grusel, Verbrechen, Magie und Heldentum“, schreibt der Übach-Palenberger Rainald Folz. Sein Beitrag über die Bockreiter in Übach-Palenberg, über die Gerichtsprozesse des 18. Jahrhunderts, über Verhöre unter Folter und unterschiedliche Todesstrafen ist nur einer von elf hochinteressanten Aufsätzen, die man in dem jetzt von Herbert Simons, Heimatforscher aus Frelenberg, und Frank Pohle, Professor für Geschichte und Kultur der Region Maas/Rhein an der RWTH Aachen und Leiter der Route Charlemagne, findet.