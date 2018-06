Übach-Palenberg.

Zumindest vorübergehend sind Jogginghosen an der Willy-Brandt-Gesamtschule Übach-Palenberg out. Im Rahmen ihrer Projektwoche hatten einige Schüler mit ihrer Lehrerin Vanessa Gemander sich mit dem guten Benehmen und einer dazu passenden Kleidung auseinandergesetzt. Und im Zuge dieser Erörterungen, was geht und was geht nicht, wenn man einen guten Eindruck bei seinen Mitmenschen hinterlassen möchte, waren die Schüler zu der Erkenntnis gelangt, dass Jogginghosen eindeutig in die Kategorie „No-Go“ gehören.