Geilenkirchen - Jetzt „knabbert“ ein Spezialbagger den Bauchemer Kirchturm an

Geilenkirchen. In der Nacht zum Mittwoch rückte ein 50 Tonnen schwerer Longfront-Bagger in Bauchem an und nahm am frühen Morgen seine Arbeit auf.

Willy Davids, dessen Firma mit dem Abriss der Pfarrkirche St. Josef beauftragt wurde, rechnet damit, dass mit der Hilfe des Spezialbaggers der Kirchturm innerhalb von zwei Tagen abgebrochen ist.

Dann ist der Weg frei für den zweiten Bauabschnitt des neuen Sozialzentrums, das die Franziskusheim gGmbH in Bauchem errichtet. Der erste Bauabschnitt in unmittelbarer Nachbarschaft macht täglich Fortschritte. Am frühen Morgen bereits nahm sich der Bagger mit seinem 20 Meter langen Arm und seiner gewaltigen Zange die Kirchturmsspitze vor.