Jesiden demonstrieren gegen IS und Erdogan

Geilenkirchen/Hückelhoven. Rund drei Dutzend jesidische Kurden mit Wurzeln in Irak, Russland, Syrien und der Türkei sind am Mittwoch durch die Geilenkirchener Innenstadt gezogen und hielten dabei auch eine Kundgebung am Bahnhof. Die Gruppe war am Montag in Düsseldorf aufgebrochen und ist auf dem Weg nach Brüssel.

Der größte Teil des Weges wird zu Fuß zurückgelegt. Die Jesiden fordern eine Selbstverwaltung und demonstrieren gegen den Völkermord des sogenannten Islamischen Staates (IS) an den Jesiden. Unterstützt wird der IS dabei nach Ansicht der Demonstranten auch durch die türkischen Militäreinsätze in Syrien. In Sprechchören wurde der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan als „Faschist“ und „Terrorist“ bezeichnet. Zwischenfälle gab es laut Polizei keine.

Bereits am Dienstag waren die Demonstranten durch Erkelenz gezogen. Auch dort war es ruhig geblieben.

Am Dienstagabend allerdings war es in Hückelhoven-Ratheim, wo die Demonstranten bei einem Kulturverein zu Gast waren, zu Auseinandersetzungen mit rund 30 türkischen oder türkischstämmigen Hückelhovenern gekommen, die sich vor der Lokalität versammelten. Die Polizei nahm deren Personalien auf und verteilte Platzverweise.