Geilenkirchen - Jecke in Geilenkirchen zeigen sich auch von ihrer sportlichen Seite

Geilenkirchen.

Sport, ein neuer Präsident und ein frischer Elferrat: Diese Themen trägt der Geilenkirchener Karnevalsverein (GKV) nicht nur in seinem Sessionsmotto. „Die neue 11 + Präsident macht Sport und Karneval zum Trend“ haben die Jecken ihre fünfte Jahreszeit überschrieben, und dem trugen sie auch bei der tollen Galasitzung am Freitagabend in der Aula der Städtischen Realschule Rechnung.