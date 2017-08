Jeck schon vor dem 11.11.: Sommerfest der Frelenberger Esel

Geilenkirchen. Am Samstag, 5. August, veranstaltet die KG Frelenberger Esel ihre bereits dritte Summer Party. Los geht es ab 14 Uhr auf dem Parkplatz der Begegnungsstätte in Frelenberg, Kantstraße.

Als Rahmenprogramm erwartet die Besucher ein Trödelmarkt, Musik- und Showauftritte und eine große Tombola mit dem ersten Preis in Höhe von 100 Euro in bar. Natürlich wird auch für Kinder einiges geboten, etwa in Form von Hüpfburg, Kinderschminken und vielem mehr. Für das leibliche Wohl ist in Form von Grillspezialitäten, Cafeteria und offenen Getränken bestens gesorgt.

In diesem Jahr ist auch wieder der beliebte Cocktail-Stand vor Ort und mixt frische, spritzige Cocktails passend zum Sommer. Der Eintritt ist natürlich frei.