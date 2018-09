Übach-Palenberg.

Erst kürzlich ergab eine Umfrage, dass viele Menschen die Gottesdienste in den Kirchen teils als steif empfinden. Eine erfrischend andere Variation konnte man nun in der evangelischen Erlöserkirche in Übach anlässlich des Gemeindefestes erleben. Anstelle der Predigt hatte sich Pfarrerin Angelika Krakau, die den Gottesdienst unter dem Motto „Wie klingt der Sommer?“ zelebrierte, mit Pfarrer Christian Justen etwas ganz Besonderes ausgedacht.