Geilenkirchen.

Die neuen von der CDU/FDP-Koalition im Land geschaffenen Rahmenbedingungen für den Erhalt von Förderschulen in NRW waren auch Thema der jüngsten Ratssitzung in Geilenkirchen. Nachdem die alte rot-grüne Landesregierung Eltern von Schülern mit individuellem Förderbedarf ein Wahlrecht über eine Beschulung in einer Regel- oder in einer Förderschule gesetzlich eingeräumt hatte, sind die Schülerzahlen an Förderschulen so weit gesunken, dass einige aufgelöst werden mussten.