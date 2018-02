Geilenkirchen-Grotenrath - Jahreshauptversammlung der St.-Cornelius-Schützen Grotenrath

Geilenkirchen-Grotenrath. In ihrem Vereinslokal Jägerhof kamen die Mitglieder der St.-Cornelius-Schützenbruderschaft Grotenrath 1904 zu ihrer Jahreshauptversammlung zusammen. Wolfgang Latour begrüßte in seiner Eigenschaft als Vorsitzender neben dem Kaiser Jürgen Hinte die zukünftigen Majestäten Josef Schummertz als König und Pascal Hagen als Prinz die anwesenden Schützenbrüder.

Nach einem kurzen Gebet gedachte man der verstorbenen Vereinsmitglieder, bevor die Tagesordnung abgearbeitet werden konnte. Kassierer Stefan Heinen legte in seinem Rechenschaftsbericht die Finanzen des vergangenen Jahres offen. Eine vorbildliche und korrekte Kassenführung wurde vom Kassenprüfer David Schulz bescheinigt.

Die Aktivitäten des abgelaufenen Vereinsjahres wurden in einem ausführlichen Bericht des Schriftführers Bernd Otermans noch einmal in Erinnerung gerufen. Sowohl bei den Veranstaltungen in ihrem Heimatort als auch bei den auswärtigen Verpflichtungen stand die Bruderschaft geschlossen hinter ihrem Kaiserpaar Jürgen und Monika Hinte. Das mit der Maikirmes 2017 ausgiebig gefeierte Kaiserfest war einer der Höhepunkte im abgelaufenen Vereinsjahr für die Bruderschaft und die Dorfbevölkerung.

Erfolgreiche Mannschaften

Als recht umfangreich erwies sich der Bericht des Schießmeisters Eberhard Rütten. Die einzelnen Mannschaften waren auch im letzten Jahr sowohl bei den Rundenwettkämpfen, bei der Bezirks- und auch bei der Diözesanmeisterschaft wieder gewohnt erfolgreich. Sein besonderer Dank galt den Mannschaftsführern für ihre geleistete Arbeit. Abschließend wies er noch auf die bevorstehende Bezirksmeisterschaft am 23. und 24. Februar in Palenberg hin.

Der Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden verlief ebenfalls recht positiv. Die Beteiligung an den Veranstaltungen war zufriedenstellend, zudem verzeichnete man in 2017 drei Neuaufnahmen. Die Vereinsräume in der alten Schule werden ebenfalls intensiv genutzt.

David Schulz lobte die Vorstandsarbeit im Namen aller Mitglieder und beantragte die Entlastung des gesamten Vorstandes, was einstimmig entschieden wurde. Ganz unproblematisch lief anschließend die Neuwahl der ersten Vorstandstellen ab. Alle Vorstandsmitglieder wurden in ihren Funktionen einstimmig bestätigt, auch Pressewart Peter Loch. Zu Kassenprüfern wählte man Christoph Rütten und Henk Niels.

Nach einer kräftigenden Pause richtete man den Blick in die Zukunft. Am 14. April werden in der Waldstraße die Königsstange beim künftigen König Josef Schummertz und eine neue Kaiserstange beim Kaiser Jürgen Hinte aufgestellt. Im Monat Mai ist die Bruderschaft an drei Wochenenden im Einsatz. Neben der Frühkirmes vom 12. bis 14. Mai steht zu Pfingsten ein Gegenbesuch bei den Schützen in Geilenkirchen an und am Wochenende darauf die Teilnahme an der Kirmes in Teveren.

Am 9. September findet in Gillrath das Bezirksschützenfest statt, und am 15. und 16. September steht der Vogelschuss auf dem Terminkalender. Neben der Ausrichtung des Martinszuges nimmt die Bruderschaft auch wieder am Einkehrtag am 2. Dezember in Gillrath teil und trifft sich am 2. Weihnachtsfeiertag zur gemeinschaftlichen hl. Kommunion in der Pfarrkirche.