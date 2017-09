Gangelt-Birgden.

Silke Bischof ist 15 Jahre alt, als sie ihre Koffer packt, um die weite Welt zu entdecken. Nicht, dass sie sich in ihrem Elternhaus in Birgden nicht mehr wohlgefühlt hätte. Auch das Ländliche hat sie eigentlich nie gestört. Aber dennoch war da diese Neugier auf fremde Länder, fremde Kulturen und fremde Sprachen, die sie nicht in Ruhe gelassen hat.