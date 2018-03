Geilenkirchen - Jäger, Schützen und viele Helfer sammeln Müll in Scherpenseel

Geilenkirchen. Eine der ältesten Säuberungsaktionen im Kreis Heinsberg startete am Samstag in Scherpenseel. Heinz König von der St.-Rochus-Schützenbruderschaft als Organisator begrüßte zahlreiche Helfer zur mittlerweile 42. Aktion.

Die Heidesäuberung startete einst im Waldgebiet, hier war Horst Laukamp von der Jägerschaft der Ideengeber, im Laufe der Jahre übernahmen die Schützen, und die Aktion wurde auf die Ortschaft ausgeweitet.

Am Samstag informierte Horst Laukamp vorab, dass Feld und Flur bereits von der Jägerschaft vom wilden Müll befreit wurden. Man hatte erfreulicherweise deutlich weniger wilden Müll gefunden als in den Jahren zuvor. Die Helfer strömten in und rund um Scherpenseel aus.

Der Müllcontainer am Scheleberg füllte sich zwar, doch nicht so sehr wie in den Vorjahren. Gegen Mittag trafen sich die Helfer im Schützenheim zur köstlichen Stärkung.