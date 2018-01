Geilenkirchen - Investor für Geilenkirchener Stadthalle gesucht

Geilenkirchen.

Die Geilenkirchener Stadthalle war einst gesellschaftlicher Mittelpunkt der Stadt. Karnevalisten und andere Künstler präsentierten sich hier auf der Bühne, die Menschen feierten im weitläufigen Saal. Doch diese glanzvollen Zeiten sind längst vorbei. Was einst ein Aushängeschild in der Stadt war, präsentiert sich heute als Schandfleck. Gleiches gilt für das benachbarte Bistro Sowieso an der Herzog-Wilhelm-Straße, einst beliebter Treffpunkt der Jugend. Und das Stadthotel mit Eingang Konrad-Adenauer-Straße ist ebenfalls längst Geschichte, ein Wohn- und Geschäftshaus steht nun stattdessen. Das Filetstück in der Stadtmitte zerfällt seit Jahren mehr und mehr. Die Besitzer der Immobilie, die Eheleute Christel und Paul Hall, wollen im Seniorenalter hier nicht mehr groß investieren. Ganz im Gegenteil: Sie haben nun beschlossen, die ehemalige Stadthalle zu verkaufen.