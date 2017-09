Geilenkirchen.

„Endlich ein eigenes Zimmer“ – das hat sich Amir Mirzaie gedacht, als er in die Wohngruppe der Johanniter-Jugendhilfe „Kompass“ nach Geilenkirchen gezogen ist. Zuvor hatte der 17-jährige Flüchtling aus Afghanistan in einer Unterkunft in Wegberg-Petersholz gewohnt. Dort teilten sich die Jugendlichen mindestens zu zweit, wenn nicht sogar zu dritt ein Zimmer. Das hat gelegentlich auch zu Konflikten geführt.