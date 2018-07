Übach-Palenberg - Insolvenzverwalter zieht bei der Durocas GmbH ein

Übach-Palenberg.

Die Übach-Palenberger Durocas GmbH hat Antrag auf Insolvenz gestellt. Bereits vergangene Woche trat die Firmenleitung des Kunststoffspezialisten an das Amtsgericht in Aachen heran. Dieses bestellte daraufhin Rechtsanwalt Dr. Claus-Peter Kruth als vorläufigen Insolvenzverwalter – und der wiederum machte die neue Situation bei der Firma am Montag öffentlich. Nun läuft ein sogenanntes Insolvenzeröffnungsverfahren.