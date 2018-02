Übach-Palenberg - Insektensterben: Auch Kinder sollen sich kümmern

Übach-Palenberg.

Insekten erfreuen sich auf kommunaler Ebene zurzeit einer unerhofften Beliebtheit. In Geilenkirchen zum Beispiel soll die Verwaltung Vorschläge für sogenannte Blühstreifen erarbeiten, die Bienen und anderem Getier ein Stück Existenzgrundlage liefern. Und auch in Übach-Palenberg konnten sämtliche Fraktionen sich am Dienstag schnell darauf einigen, die Anregung einer Bürgerin zu verfolgen, die sich für ähnliche Maßnahmen ausgesprochen hatte.